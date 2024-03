PSD Neamţ, un cuibar de cuci liberali Din punct de vedere electoral, anul 2024 este cel mai incarcat moment postdecembrist, pe care romanii din tara si cei din bejenie asteapta sa-l traverseze sau sa-l evite, dupa cum ii mai arde fiecaruia de soarta țarii. Membrii si simpatizantii partidelor, cu care Romania este pricopsita in aceste vremuri, au inceput de pe acum sa […] Articolul PSD Neamt, un cuibar de cuci liberali apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

