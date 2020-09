Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au inaugurat astazi linia de metrou M5 Eroilor – Drumul Taberei. Darea acestei magistrale in folosința trebuia de mult data in folosința dar a tot fost amanata din diferite motive. Nici acum lucrarile nu sunt in totalitate finalizate, dar autoritațile…

- Social-democratii sustin ca modul in care va fi inaugurat metroul din Drumul Taberei este de "cel mai gretos festivism posibil", iar liberalii, "dupa 10 luni de balbe", dau in functiune "un proiect deblocat si realizat in proportie de 99%" de Guvernele PSD. "Cuplul Iohannis - Orban intoarce…

- Social-democratii au transmis marti ca la „inaugurarea metroului din Drumul Taberei, Ludovic Orban ajunge un fel de Coana Leana a sefului suprem de la Cotroceni, iar Bode devine reincarnarea lui Emil Bobu”. Sursa citata mai spune ca PNL inaugureaza acum un proiect deblocat si realizat in proportie de…

- Metroul din Drumul Taberei a ajuns subiect de dezbatere politica: președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban il inaugureaza marți, iar reprezentanții PSD ii acuza de demagogie și susțin ca proiectul le apaține. „Deblocat si realizat in proporție de 99% de guvernele social-democrate”, susține…

- Cei de la PSD ii compara pe Klaus Iohannis și Ludovic Orban cu soții Ceaușescu, cei care au inaugurat linia de metrou in 1979. PSD considera ca ”stapanii” merg primii cu metroul, in timp ce ”plebea trebuie sa mai aștepte”.Citește și: Dana Budeanu face publica o inregistrare EXPLOZIVA cu Nicușor…

- Liberalii au pregatit planul de bataie in cazul in care moțiunea de cenzura va trece luni in Parlament. Nu e nicio surpriza ca Ludovic Orban va fi in continuare propunerea PNL pentru postul de premier, insa exista șanse mari ca in Parlament sa apara o noua majoritate, care sa mearga la consultarile…

- Social-democratul Nicolae Georgescu reacționeaza la declarațiile premierului Ludovic Orban despre imposibilitatea executivului de a majora pensiile. Georgescu susține ca datele prezentate recent de Casa Naționala de Pensii Publice spulbera argumentele ipocrite ale liberalilor de la Palatul Victoria…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, in cadrul unei vizite la Magistrala 5 de metrou din Drumul Taberei, ca, din cauza unor probleme tehnice, aceasta lucrare va fi data in folosința in maximum doua luni de zile.