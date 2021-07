PSD ii acuza pe actualii guvernanti ca sunt preocupati ''doar de lupta interna din PNL'' in timp ce viiturile si inundatiile au afectat mai multe zone din tara, in special judetul Alba. "In vreme ce zeci de localitati sunt lovite de viituri care distrug destinele romanilor si le risipesc agoniseala de-o viata, actualii guvernanti sunt preocupati doar de lupta interna din PNL. Imaginile cu interventiile dramatice ale pompierilor, in localitatile grav afectate de inundatii din judetul Alba arata dimensiunea dezastrului pe care, insa, Citu si ai sai nu au timp sa-l vada", afirma reprezentantii…