Sorin Grindeanu a anunțat, marți, ca PSD a depus moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu, dupa ce soarta moțiunii USR PLUS a devenit neclara pe fondul deciziei CCR care a stabilit ca exista conflict constituțional intre Guvern și Parlament. ”Stop saraciei, scumpirilor si penalilor! Jos Guvernul Citu”, este titlul motiunii depuse de social-democrati. Presedintele Senatului, […] The post PSD grabeste plecarea Guvernului Citu. Cand va fi votata motiunea de cenzura! first appeared on Ziarul National .