PSD sustine ca "dublul" discurs constituie "o regula" in comunicarea publica a USR si PNL, iar "foamea de functii pentru clientela de partid" a fost asumata de "toata Dreapta". "Cei mai curati oameni din politica, cum se intitulau singuri cei de la USR cand erau in Opozitie, isi arata adevarata fata la guvernare: depolitizarea administratiei publice inseamna de fapt politizarea functiei de prefect! Exact cum meritocratia s-a transformat la PNL in tragerea la sorti a functiilor de secretari de stat, din caciula. Foamea de functii pentru clientela de partid, propagata de PNL, a fost rapid asumata…