PSD BN și-a anunțat candidații la fotoliile de primari! Vezi lista Consiliul Politic Județean al PSD Bistrița-Nasaud, intrunit in data de 13.03.2024, in unanimitate a adoptat și a propus spre validarea Consiliului Politic Național candidatura președintelui organizației județene a social-democraților din Bistrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Bistrița- Nasaud și candidatura lui Gabriel Lazany pentru funcția de primar al Municipiului Bistrița, transmite PSD Bistrița-Nasaud. In aceeași ședința, Consiliul Politic al organizației Partidului Social Democrat Bistrița- Nasaud a validat urmatoarele candidaturi pentru… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ADI Deșeuri Bistrița-Nasaud și Supercom SA vin in sprijinul cetațenilor care au inceput curațenia de primavara cu prima campanie gratuita de colectare a deșeurilor vegetale din tot județul Bistrița-Nasaud. Perioada de desfașurare a campaniei de colectare a deșeurilor vegetale este cuprinsa intre 18…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 05.00, Secția de Pompieri Nasaud a fost directioanta de urgența sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie situata pe raza localitații Rebra. Au fost alocate patru echipaje de pompieri militari cu o autospeciala de interventie la inalțime,…

- Politistii din Bistrița-Nasaud cauta un barbat de 69 de ani din Budești care a plecat voluntar dintr-un centru de ingrijire a persoanelor varstnice și nu s-a mai intors. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau…

- „Am consemnat cea mai rece dimineața a sezonului hibernal 2023-2024, in județul Bistrița-Nasaud!” – spune Mihai Balan, de la ONG „Meteo.BN”. Cel mai frig a fost la Bichigiu, aici termometrele indicand -13.1°C. La Bistrița, mercurul din termometre s-a oprit la -8.4°C. Astazi a fost cea mai rece dimineața…

- Consiliul Județean Bistrița-Nasaud este convocat joi, 11 ianuarie, in prima ședința din acest an, una extraordinara. Aleșii județeni vor avea de votat un singur proiect de hotarare, care face referire la repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale in anul 2024 a Fondului la dispoziția Consiliului…

- O tanara de 30 de ani, mama a unui bebelus de patru luni, a sarit de la etajul trei al unui bloc de pe strada Decebal din municipiul Iasi, dupa ce locuinta i-a fost cuprinsa de flacari. Femeia se afla cu bebelusul intr-o camera a carei usa s-a blocat. Pentru a se salva din incendiu, […] Articolul O…

- Grav accident de circulație, produs in aceasta dimineața pe raza localitații maramureșene Budești, imn urma caruia o tanara și-a pierdut viața dupa ce autoturismul in care se afla s-a izbit violent de un stalp. La fața locului s-au deplasat forțe de intervenție din cadrul Detasamentului de Pompieri…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Bistrița au fost sesizați cu privire la faptul ca un pieton a fost accidentat de un vehicul care ulterior a parasit locul producerii evenimentului. In urma primelor investigații efectuate de polițiștii a reieșit faptul ca un barbat de 38 de ani din Beclean,…