Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat duminica, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca au fost stranse 115 semnaturi pentru a depune motiunea de cenzura, dupa asumarea raspunderii Guvernului privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. "Erau 115 semnaturi. Cu alte…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu afirma ca 115 parlamentari au semnat pana acum pentru motiunea de cenzura anuntata de PSD si UDMR ca reactie la decizia Guvernului de a-si asuma raspunderea pe legea privind alegerea primarilor din doua tururi de scrutin. Marcel Ciolacu se arata increzator…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, sâmbata, ca partidul pe care îl conduce va ataca la Curtea Constitutionala actul normativ privind alegerea primarilor în doua tururi de scrutin, în cazul în care va pica în Parlament motiunea de cenzura pe…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca nici PSD si nici UDMR nu vor face propuneri pentru functia de premier in cazul in care motiunea de cenzura anuntata de cele doua formatiuni politice dupa asumarea raspunderii Guvernului pe legea privind alegerea primarilor in doua tururi de…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, considera ca decizia Guvernului de a-și angaja raspunderea parlamentara pentru alegerea primarilor in doua tururi este o "linie roșie peste care nu se poate trece", precizand ca in cazul in care acest procedeu va fi validat, s-ar creea un precedent foarte…

- Conducerea interimara a PSD va discuta despre moțiunea de cenzura intr-o ședința BPN programata pentru luni, la ora 09.00, la sediul central al partidului, spun surse din partid. PSD vrea ca o noua majoritate parlamentara sa demita Guvernul Orban, sa impiedice alegerea primarilor in doua tururi și…

- "Daca se contureaza semnaturi suficiente pentru a depune o motiune de cenzura pe procedura asumarii raspunderii, atunci UDMR va sustine procedura motiunii. Da, vom vota motiunea atunci. Este o decizie care era vizibila, in momentul in care am discutat cu liberalii pe conturarea actualului guvern,…

- Presedintele interimar al PSD, deputatul Marcel Ciolacu, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Buzau, ca marti, 14 ianuarie, va avea loc o sedinta a Comitetului Executiv National (CExN) al partidului, in care se va discuta si despre depunerea motiunii de cenzura de catre social-democrati…