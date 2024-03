Alertă politică: Se anunță o posibilă restucturare semnificativă a cabinetului lui Marcel Ciolacu Zvonuri privind o posibila restructurare semnificativa a Cabinetului lui Marcel Ciolacu au aparut in lumina anunțului unei eventuale plecari a aproape jumatate dintre membrii Guvernului, pana la mijlocul lunii martie. Surse din interiorul coaliției de guvernare au dezvaluit ca acest moment coincide cu planurile de a face publice listele de candidați pentru alegerile europarlamentare. Potrivit informațiilor obținute de la surse Antena 3 CNN, cei mai mulți miniștri care ar urma sa plece sunt din randurile PNL. In urmatoarele doua saptamani, PNL și PSD sunt așteptați sa anunțe listele comune pentru… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

