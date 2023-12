Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa| PSD Alba elaboreaza, impreuna cu specialiștii din domeniu, un plan integrat pentru dezvoltarea și imbunatațirea serviciilor medicale din județ Comunicat de presa| PSD Alba elaboreaza, impreuna cu specialiștii din domeniu, un plan integrat pentru dezvoltarea și imbunatațirea serviciilor…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Timisoara, ca este clar ca trebuie o regandire a finantarii spitalelor din Romania, a serviciilor medicale, care sa reflecte realitatea. El a precizat ca la Timisoara sunt trei proiecte importante finantate din PNRR, cu peste 80 de milioane de…

- Ministrul Sanatatii a declarat ca platforma imagistica moderna de la Timisoara se constituie ca o platforma suport pentru viitorul Institut regional de oncologie si totodata este o parte a investitiilor pe care Ministerul Sanatatii le face in diversele regiuni ale tarii. El a aratat ca la Timisoara…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca bugetul CNAS urmeaza sa fie suplimentat in mod repetat, astfel incat pana la sfarsitul anului sa fie asigurata finantarea necesara serviciilor medicale. Totodata, el a precizat, ieri, pentru B1Tv, ca bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate…

- Primaria orașului Seini demareaza proiectul Creșterea capacitații sistemului și a calitații serviciilor de educație timpurie, de a imbunatați ratele de participare, atat la nivel antepreșcolar, cat și la nivel preșcolar in cadrul apelul competitiv de proiecte pentru „Dezvoltarea serviciilor de educație…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, precizeaza ca Strategia nationala de sanatate 2023 - 2030, adoptata vineri de catre Guvern, vizeaza dezvoltarea programelor preventive si un rol mai important pentru serviciile ambulatorii.Rafila a mentionat ca Strategia de sanatate 2023-2030 este corelata cu…

- FOTO| Directorul DSP Alba, vizita la ministrul Sanatații, Alexandru Rafila: Ministrul urmeaza sa efectueze, in perioada urmatoare, o vizita in Alba Iulia Directorul DSP Alba, vizita la ministrul Sanatații, Alexandru Rafila: Ministrul urmeaza sa efectueze, in perioada urmatoare, o vizita in Alba Iulia…

- Am avut, in cursul acestei dimineți, o intalnire cu Ministrul Sanatații, domnul profesor Alexandru Rafila, in contextul unei analize a unitaților de sanatate publica de la nivelul județului. A fost o discuție deschisa și constructiva, in care am trecut in revista atat situația sistemului de sanatate…