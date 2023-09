PSD a impus un mason cu greutate ca secretar al Senatului Conducerea PSD a numit un personaj extrem de controversat, aflat in siajul masonilor, chiar in conducerea Senatului pentru noua sesiune parlamentara de toamna. Asistentul personal al plagiatorului Radu Balanescu, noul secretar al Senatului La sfarșitul acestei saptamani, conducerea PSD a anunțat cine sunt parlamentarii partidului care vor fi in conducerea Senatului pentru noua sesiune parlamentara de toamna. Astfel, in conducerea Senatului, PSD va deține patru funcții: Robert Cazanciuc și Paul Stanescu vor fi vicepreședinți, Ion Mocioalca va ocupa funcția de secretar, in timp ce Marius Dunca va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

