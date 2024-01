Un efect posibil neașteptat al pandemiei de COVID-19 a fost acela ca s-a inregistrat la nivel mondial cea mai mare creștere a consumului de alcool din ultimii 50 de ani. Implicit, bolile, spitalizarile și decesele legate de abuzul de alcool au crescut.Cu toate acestea, chiar inainte ca pandemia sa provoace perturbari, pierderi, stres și izolare, consumul de alcool in randul adulților in varsta a avut o tendința ascendenta. Intr-o cercetare realizata pe aceasta tema, un sfert dintre persoanele de 18 ani și peste au raportat ca au consumat alcool in exces, adica cinci sau mai multe bauturi pentru…