Provincialismul trufaş al capitalei Intr-una dintre postarile sale educative de pe FB, Dan Alexe sublinia ca toti avem accent si ca cel valah, „da Bucureshti", e unul dintre cele mai caraghioase, graiul obisnuit al respectivilor aborigeni fiind si plin de greseli de acord. Caci a fi provincial nu e o chestiune de plasare geografica, ci de educatie, nu? Termenul de provincial, astazi, la noi, este folosit cu o evidenta conotatie negativa, peiorativ. Mai ales in ce-i priveste pe locuitorii Moldovei si ai Olteniei. Nu a fost asa dintotdeauna. In ale sale, celebre, Les Provinciales, epistole scrise unui provincial, Blaise Pascal punea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

