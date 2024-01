Stiri pe aceeasi tema

- Protestele fermierilor din regiunea Occitania, din sudul Frantei, au continuat si duminica, 21 ianuarie, autostrada A64 fiind in continuare inchisa in apropiere de Toulouse pentru a patra zi consecutiv, in timp ce un baraj urma sa fie instalat pe o sosea principala din regiunea Ariege, informeaza AFP,…

- Protestele fermierilor din regiunea Occitania, din sudul Frantei, au continuat si duminica, autostrada A64 fiind in continuare inchisa in apropiere de Toulouse pentru a patra zi consecutiv, in timp ce un baraj urma sa fie instalat pe o sosea principala din regiunea Ariege, relateaza AFP.In ultimele…

- Cel mai important sindicat al fermierilor francezi (FNSEA) analizeaza posibilitatea organizarii unor proteste la scara nationala in saptamanile urmatoare, a declarat vineri un purtator de cuvant, ceea ce inseamna extinderea actiunilor de protest organizate pana acum de fermierii din sud-vestul tarii,…

- Protestele fermierilor din Europa provoaca ingrijorare la Comisia Europeana. Ursula von der Leyen, presedinta CE, urmeaza sa anunțe, miercuri, o serie de decizii dupa protestele de amploare din Germania și Romania din ultima saptamana. Astazi, in Parlamentul European de la Strasbourg , unde va fi prezenta…

- Emmanuel Macron a transmis duminica seara un mesaj de „unitate” in discursul sustinut de Anul Nou, in care s-a referit, printre altele, atat la Jocurile Olimpice de vara care vor fi gazduite de Franta cat si la scrutinul europarlamentar ce se va desfasura in iunie. Presedintele francez promite o „reinarmare”…

- Urmatoarele cateva luni vor fi decisive atat pentru Ungaria, cat si pentru Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele Franței, Emmanuel Macron, care a adaugat ca premierului ungar, Viktor Orban, nu trebuie sa i se permita sa ia UE drept „ostatica”, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Franța va trimite mai multe provizii medicale și o a doua nava-spital in Gaza, a anunțat duminica biroul președintelui Emmanuel Macron intr-un comunicat citat de Reuters.Franța va trimite un avion cu peste 10 tone de provizii medicale la inceputul saptamanii și va contribui la zborurile de ajutor…

- Israelul trebuie sa inceteze sa bombardeze Gaza și sa ucida civili, a declarat președintele francez Emmanuel Macron pentru BBC intr-un interviu difuzat vineri seara (10 noiembrie), potrivit Reuters. Macron a spus ca Franța „condamna in mod clar” acțiunile Hamas, dar ca, deși recunoaște dreptul Israelului…