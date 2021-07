Protestele din Cuba: Rusia avertizează împotriva oricărei "ingerințe străine" Rusia a avertizat luni împotriva oricarei &"ingerințe straine&" în criza ce zguduie Cuba, țara aliata a Moscovei unde autoritațile se confrunta cu manifestații de protest istorice împotriva puterii comuniste, relateaza AFP.

&"Consideram drept inacceptabila orice fel de ingerinta straina în afacerile interne ale unui stat suveran si orice alta actiune distructiva care ar putea favoriza destabilizarea situatiei în insula&", se mentioneaza într-un comunicat al Ministerului rus de Externe.



&"Suntem convinsi ca autoritatile cubaneze iau toate masurile necesare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

