Protestele continua in Piata Victoriei: Nu vrem sa fim condusi de hoti!

Protestele continua in Piata Victoriei: Nu vrem sa fim condusi…

Circa 200 de persoane s-au strans duminica seara in Piata Victoriei, unde scandeaza sloganuri antiguvernamentale. Oamenii au iesit in strada in fiecare seara, dupa ce PSD si ALDE au trecut prin Parlament modificarile aduse Codului Penal, saptamana aceasta.



Protestatarii au steaguri tricolore, ale Uniunii Europene, precum si ale mai multor state europene care, spun ei, sustin lupta anticoruptie din Romania.



Citeste si: 12 state occidentale trag un semnal de alarma referitor la Codurile Penale



Ei scandeaza lozinci precum "Justitie, nu coruptie!", "Mars afara tradatori…