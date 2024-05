Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj - Rapid 3-2. Bogdan Lobonț, antrenorul interimar al giuleștenilor, a avut un discurs haotic dupa o noua infrangere. Rapid e ultima in play-off, cu 7 infrangeri și un egal in ultimele 8 meciuri. Insa, Lobonț spera ca Rapid sa ia lucrurile bune din aceste meciuri și sa le caștige pe urmatoarele,…

- Bogdan Lobonț, antrenorul interimar de la Rapid, a prefațat meciul cu CFR Cluj, din etapa a 8-a din play-off, meci programat duminica, 5 mai, de la ora 21:30. Tehnicianul numit ca interimar dupa demiterea lui Cristiano Bergodi a analizat rivala de duminica și a vorbit despre situația de la clubul giuleștean,…

- Universitatea Craiova a primit o veste rea inainte de finalul sezonului. Trupa lui Costel Galca (52 de ani) nu va mai putea conta in ultimele trei etape pe Ștefan Baiaram (21 de ani), care s-a accidentat in meciul cu Rapid, din etapa #7 a play-off-ului. Oltenii au caștigat la ultima faza in Giulești,…

- Adrian Mutu (45 de ani), fostul antrenor de la CFR Cluj, a comentat posibilitatea ca Marius Șumudica (53 de ani) sa devina in viitorul apropiat noul antrenor de la Rapid. Giuleștenii l-au numit pe Bogdan Lobonț, care a debutat cu o remiza, 2-2 in derby-ul cu FCSB. Mutu este de parere ca venirea lui…

- Pe foaia oficiala de joc la FCSB - Rapid, in dreptul antrenorului giuleștenilor nu apare numele lui Bogdan Lobonț, ci cel al lui Roberto Berruero. Acesta e un preparator fizic italian adus de Rapid in 2022, la solicitarea lui Adrian Mutu, antrenorul de atunci al giuleștenilor. De-a lungul timpului,…

- Rapid a devenit ținta glumelor pe internet dupa eșecul usturator cu 4-1, de pe teren propriu, contra celor de la CFR Cluj. Internauții s-au intrecut in glume pe rețelele de socializare, pe seama trupei pregatite de Cristiano Bergodi. ...

- Cristi Sapunaru (40 de ani), capitanul lui Rapid, a comentat infrangerea usturatoare cu CFR Cluj in etapa 3 de play-off, scor 1-4. Doar 3 minute a fost neschimbata tabela in Rapid - CFR Cluj. In minutul 4, Daniel Birligea a deschis scorul cu o lovitura de umar, la capatul unui corner executat din stanga…

- Cristian Sapunaru a implinit 40 de ani, iar clubul Rapid i-a facut o surpriza. A adunat 40 de mesaje de la personaje importante din cariera fundașului: de la omul care l-a descoperit, Aurel Mandoiu, la Andre Villas Boas, Edi Iordanescu, Cristi Chivu, Bogdan Lobonț sau Dan Șucu. N-au lipsit colegii de…