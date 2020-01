Tensiunile au escaladat in Beirut, sambata, iar forțele de ordine au tras cu gaze lacrimogene și au pus tunurile de apa pe protestatarii violenți care au ieșit din nou pe strada, informeaza Reuters. Oamenii se plang de problemele economice grave ale țarii, de saracie și de corupție, și au declanșat o noua ”saptamana a furiei” pe strazile din Beirut, in incercarea de a presa autoritațile sa demareze reforme profunde pentru cetațeni.Haosul a luat insa locul protestelor pașnice din fața Parlamentului, iar poliția a intervenit in forța. In urma ciocnirilor violente, au fost inregistrați zeci de raniți…