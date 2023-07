Stiri pe aceeasi tema

- Ce ar trebui sa faca o companie petroliera precum ExxonMobil in legatura cu valurile de caldura, furtuni și incendii care fac ravagii in intreaga lume? Cum ar trebui sa reacționeze Shell sau Saudi Aramco la creșterea record a temperaturilor globale? Activiștii ecologiști susțin pur și simplu desființarea…

- China a intensificat activitatile de spionaj in Marea Britanie si s-a infiltrat in toate sectoarele economice britanice, arata un raport al Parlamentului de la Londra, avertizand ca reactia Guvernului britanic este lenta si nu exista nicio strategie eficienta."Aparatul Chinei in materie de colectare…

- Dezvaluiri socante despre Gigi Becali! Un apropiat il da de gol pe seful vicecampioanei. Scoate la iveala o intamplare incredibila. CITESTE SI BREAKING NEWS Traian Basescu a rabufnit la adresa moderatorului Realitatea Plus, Laurențiu Botin: 'Marș, ma, documenteaza-te!' 07:41 2032 Situație delicata…

- Peste 1.500 de arestari sambata seara in cursul unei actiuni a miscarii ecologiste Extinction Rebellion organizata la Haga pentru a protesta fata de subventiile acordate pentru combustibilii fosili, noteaza AFP. „In total, au fost arestate 1.579 de persoane, dintre care 40 vor fi urmarite penal”, in…

- ONU trage un semnal de alarma dupa ce mai mult de 200 de execuții au avut loc in Iran, in acest an, pana in prezent. Iranul a executat 209 de persoane pana in acest an, a declarat marți (9 mai) un purtator de cuvant al Oficiului pentru Drepturile Omului al ONU, calificand situația ca fiind „abominabila”…

- Calitatea invatamantului este strans legata de calitatea profesorilor si de capacitatea lor de a-si indeplini responsabilitatile cu succes, a transmis, luni, premierul Nicolae Ciuca, intr-un mesaj adresat participantilor la Congresul Pedagogic European AEDE, cu tema "Calitate si echitate in invatamantul…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care se afla in Marea Britanie pentru incoronarea Regelui Charles al III-lea, s-a intalnit cu secretarul de Stat pentru Afaceri Externe, Commonwealth și dezvoltare de la Londra, James Cleverly, scrie Deschide.md. Oficialii au vorbit despre cooperarea bilaterala,…

- Regele Charles al III lea al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si regina consoarta Camilla vor fi incoronati sambata la Abatia Westminster din Londra, in cadrul unei ceremonii oficiale care se asteapta sa fie urmarita in intreaga lume, conform Agerpres.roIncoronarea noului monarh…