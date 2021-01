Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul a decis organizarea in urmatoarea perioada a unei serii de actiuni pentru sustinerea urmatoarelor revendicari: 1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 153/2017 – legea-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 2. Stabilirea sporului de conditii prin raportare la salariul…

- Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamant(USLI) Gorj dezaproba politica pe care Guvernul Romaniei o aplica sectorului invatamant. Potrivit unui comunicat, in conditiile in care se anunta cresteri de preturi dupa data de 1 ianuarie 2021, masurile impuse de Guvernul Citu condamna personalul din invatamant…

- Intemeiul art.115 alin.(4) din Constituția Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanța de urgența - Articol unic (1) Dispozițiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privitoare la judecarea…

- Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este imputernicit sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele: Procurorii din cadrul Secției de urmarire penala și criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și…

- Ministerul Apararii Naționale anunța aprobarea de catre Guvern a unui proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari. Noua lege prevede ca la indemnizația de instalare se vor adauga, in plus fata de prevederile actuale, gradatiile si solda…

- Organizația Animals International anunța intr-un comunicat ca marți va comemora miile de animale care in urma cu un an au indurat o moarte oribila in portul Midia, atunci cand vaporul Queen Hind s-a rasturnat. Organizația condamna lipsa de acțiune a Guvernului Romaniei in anul care a trecut de la tragedie.…

- ​Ca urmare a comunicatului de presa transmis de catre Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) cu privire la organizarea evenimentului”Topul Național al Firmelor Private din România”, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România…

- ”Ca urmare a comunicatului de presa transmis de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) cu privire la organizarea evenimentului 'Topul National al Firmelor Private din Romania', Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania face urmatoarele precizari: In…