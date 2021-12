Proteste masiva anti-restricții în Europa – ciocniri violente cu Poliția Mii de protestatari s-au adunat la Viena și Londra in aceast weekwnd, pentru a manifesta impotriva restricțiilor impuse de guvernele Austriei și Marii Britanii. O manifestație de amploare are loc, in aceasta seara, și la Torino. Cetațenii protesteaza impotriva restricțiilor, vaccinarii obligatorii și certificatului verde. Protestatarii s-au luat la bataie cu forțele de ordine in fața Parlamentului Marii Britanii. In sediul Guvernului s-a aruncat cu oua și cu alte produse alimentare Protestatarii din Viena au organizat o demonstrație impotriva restricțiilor COVID-19 in acest weekend. Duminica… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

