- Manifestanti adunati marti in fata sediului guvernului armean au cerut demisia premierului Nikol Pasinian, dupa ce armata azera a lansat o operatiune militara in Nagorno-Karabah, enclava azera cu populatie majoritar armeana pe care Armenia si Azerbaidjanul si-au disputat-o in doua razboaie.

- Premierul armean Nikol Pasinian a denuntat marti apelurile la o ''lovitura de stat'' in tara sa, dupa lansarea unei ofensive azere in regiunea Nagorno-Karabah, disputata de Baku si Erevan, transmit AFP si Reuters.

- Mii de manifestanti s-au adunat duminica, pentru a treia zi consecutiv, in apropierea unei baze militare din capitala Niamey, care gazduieste soldati francezi, pentru a cere plecarea acestora, solicitare a regimului militar ajuns la putere in Niger prin lovitura de stat la sfarsitul lunii iulie.

- Senatorul Ioan Stan, președintele PSD Suceava, spune ca partidul pe care il reprezinta și-a asumat intrarea la guvernare, alaturi de PNL, intr-un moment extrem de dificil, cu un deficit enorm și cu o datorie publica uriașa. Mai mult, considera Ioan Stan, PSD iși asuma reformele."Problema e la ...

- Scanteia care poate aprinde nebunia! Arestarea lui Putin la summitul BRICS ar fi o 'declaratie de razboi' (presedintele sud-african)Arestarea lui Vladimir Putin ar insemna a declara razboi Rusiei, a afirmat presedintele sud-african Cyril Ramaphosa in documente publicate marti, in plina dezbatere…

- Partidul Politic „Coaliția pentru Unitate și Bunastare” a organizat in dimineața zilei de astazi, 14 iulie, un flashmob in fața Ministerului Afacerilor Interne. Manifestanții au cerut demisia ministrei MAI, Ana Revenco, și a șefului IGPF, Rosian Vasiloi, dupa tragedia de la Aeroport, soldata cu 2 ofițeri…

- Un lider al separatiștilor din enclave Nagorno-Karabah a cerut Federației Ruse sa permita circulația pe singura ruta care leaga regiunea separatista a Azerbaidjanului cu populație majoritar armeana de Armenia