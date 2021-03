Proteste în fața Palatului Cotroceni. Mesajul liderului AUR din mijlocul manifestanților Aproape o mie de persoane au marșaluit marți seara pe strazile Bucureștiului, pana in fața Palatului Cotroceni, strigand impotriva restricțiilor impuse de autoritați in contextul pandemiei. Pe traseu s-a aflat și deputatul George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR). Manifestanții au pornit seara din Piața Universitații, unde erau in jur de 150 – 200, numarul lor crescand spre 6 – 700 pe traseul spre Piața Victoriei. De aici au pornit, pe Calea Victoriei, spre Palatul Cotroceni. Pe drum, liderul AUR a transmis live pe Facebook, din mijlocul manifestanților, mai multe mesaje.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

