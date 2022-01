Aproximativ 50.000 de persoane au participat, duminica, la un protest fata de masurile sanitare din pandemie, pe strazile din Bruxelles. Organizatorii manifestatiei, Europeans United, au anuntat ca vor lansa luni o petitie prin care cer destituirea guvernului. Protestul a fost marcat de incidente in zona pietei Schuman, unde potrivit La Libre au avut loc ciocniri […] The post Proteste de amploare la Bruxelles. Manifestanții au spart geamurile de la intrarea in birourile Comisiei Europene appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .