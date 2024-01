In Germania, agricultorii au inceput luni o saptamana de proteste contra politicii agricole a guvernului lui Olaf Scholz, cu convoaie de tractoare care blocheaza mai multe autostrazi la intrarea in țara, transmite AFP. Mobilizarea la apelul facut de Uniunea agricultorilor germani (DBV) este generala. Autoritațile au semnalat deja puternice perturbari ale traficului rutier la inceputul acestei dimineți, in aproape toate regiunile țarii. Primele convoaie de tractoare au intrat in metropolele Hamburg și Bremen, in nord, paralizand parțial traficul. La Koln, au ajuns circa 500 de tractoare, fața…