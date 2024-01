Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, mii de fermieri și transportatori din țara se vor aduna in fața Guvernului, aducand cu ei utilaje agricole. Protestatarii iși exprima nemulțumirea fața de nivelul ridicat al taxelor de drum, costul crescut al carburanților și incapacitatea de a-și permite asigurarea auto, in urma…

- Ion Tiriac a primit ordin! Va fi o adevarata revolutie in Romania anuntata de catre magnat. Chiar fostul mare jucator de tenis a anuntat ce este obligat sa faca in tara noastra. Vezi AICI ordinul primit de catre Ion Tiriac...

- Liber la calatorii in SUA fara viza. Cand intra Romania in programul Viza Waiver. Marea majoritate a romanilor spera sa calatoreasca in America fara viza. Va fi acest lucru posibil? Romania ar putea intra in programul Viza Waiver. Iar asta inseamna o mulțime de avantaje pentru țara noastra. Ce inseamna…

- Peste 4,2 milioane de persoane asigurate din Romania au avut rețeta compensata sau gratuita pentru tratament cu antibiotic in anul 2022. “Asta inseamna ca 1 din 4 asigurați au beneficiat de tratament compensat sau gratuit cu antibiotic pentru care CNAS a decontat peste 208 milioane de euro (peste 10%…

- Naționala Romaniei are nevoie in aceasta seara de cel puțin un rezultat de egalitate in meciul decisiv cu Israel, pentru a se califica la Euro 2024 inaintea ultimei runde din preliminarii, cu Elveția, marți, 21 noiembrie, la București. Practic, prima grija a "tricolorilor" este sa nu primeasca gol,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, l-a primit, vineri, pe ambasadorul agreat al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Giles Portman, cu ocazia prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare.

- George Simion știe unde este președintele Klaus Iohannis, dar il cauta acasa, la Sibiu, este nemulțumit, reintereaza un mesaj cu impact nu doar printre internauți, și il și suna. Nu raspunde, desigur, ca e plecat in Africa, in turneu, impreuna cu soția. Un ”faraon”, acest președinte. Suparat ca Iohannis…

- Un caz fara precedent in sistemul public de sanatate a iesit la iveala zilele trecute, in Neamt. Un medic a fost arestat pentru ca nu mergea la serviciu, dar incasa mii de euro lunar, conform anchetatorilor.