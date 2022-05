Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Actiunea are loc azi, 12 mai, ora 17, in curtea Centrului de Tineret Mansarda din Str. Pictor Andreescu, nr. 20! Resitenii sunt invitati sa duca la Mansarda haine, carți și plante, obiecte casnice, jucarii, pantofi, etc., care nu le mai sunt de folos, dar care inca sunt in stare buna și ar…

- Primaria municipiului Sebeș a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru servicii de digitizare/digitalizare documente in cadrul proiectului „Administrație deschisa pentru cetațenii municipiului Sebeș”. Valoarea totala estimata a proiectului este de 390.000 lei, fara…

- Comisia Europeana a aprobat marti o schema romaneasca in valoare de un milion de euro pentru a sprijini companiile aeriene care isi incep activitatea pe aeroportul din Arad, in contextul pandemiei de coronavirus, se arata intr-un comunicat de presa al Executivului comunitar. Schema a fost aprobata in…

- Reprezentantul instituției Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Alba va acorda audiențe cetațenilor din județul Hunedoara și va primi petiții, miercuri, 13 aprilie 2022, intre orele 10.00 – 14.00. Activitatea se va desfașura la Instituția Prefectului – Județul Hunedoara, situata in Deva,…

- Lucian Bode, ministrul de Interne, a spus jurnaliștilor, dupa ce numele sau a fost vehiculat pe lista de remaniere, Lucian Bode a spus ca ”acest lucru nu face decat sa genereze anumite discutii in interiorul Ministerului de Interne, pe de o parte si in relatia de parteneriat pe care MAI o are cu foarte…

- Avand in vedere ca ninsoarea a inceput abia in jurul orei 4.00, 53 de utilaje de deszapezire ale firmei Comprest au acționat pe strazile Brașovului și Poianei Brașov, astfel incat circulația, in aceasta dimineața, se desfașoara in condiții foarte bune. Pe parcursul nopții, pentru prevenirea și combaterea…

- Avand in vedere ninsoarea care a inceput in a doua parte a nopții, 36 de utilaje ale firmei de deszapezire Comprest au acționat pe strazile Brașovului și din Poiana Brașov, astfel incat circulația, in aceasta dimineața, se desfașoara in condiții de iarna, ținand cont de faptul ca ninsoarea inca nu a…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca din totalul de 118.461 refugiati din Ucraina care au ajuns in Romania, au ramas in tara 46.435 de persoane, aproximativ 39% , 1.070 cetateni au solicitat azil, iar dintre acestia 476 au ramas in centrele de azil din tara noastta.…