Funcționari din majoritatea agențiilor IMM au inceput, marți, acțiuni de „protest spontan”, cu intreruperea temporara a activitații, in condițiile in care angajații acestor instituții din subordinea Ministerului Economiei au acum in lucru implementarea programelor de finanțare pentru firmele mici și mijlocii Start-Up Nation 2022, Microindustrializare, Comerț-Servicii și Accelerarea Dezvoltarii IMM 2023-2024.