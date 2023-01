Protest la șantierului naval Damen Mangalia. Ce revendicări au angajații Angajații Santierului naval Damen Mangalia au protestat ieri pentru a cincea zi, nemulțumiți ca angajatorul nu vrea sa le acorde o creștere salariala corelata cu rata inflației, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE S-ar terminat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE S-ar terminat…

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 42 de ani din statul american Utah a impușcat șapte membri ai familiei sale, inclusiv cinci copii cu varste cuprinse intre 4 și 17 ani, apoi s-a sinucis.Masacrul i-a devastat pe locuitorii micului oraș Enoch City, au declarat oficialii locali, joi, informeaza Rador. Fii la curent…

- Fortele ucrainene isi pastreaza pozitiile impotriva trupelor ruse, in regiunea estica Donbas si avanseaza in pasi mici in unele zone, a declarat vineri Volodimir Zelenski, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a calificat drept incorecte afirmațiile referitoare la rolul destabilizator al Moscovei in situația legata de Kosovo, conform Interfax, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, prognozeaza o adancire a crizei economice și energetice din țara, intr-o declarație pentru publicatia Politico, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, și premierul Kosovo, Albin Kurti, participa la Bruxelles la o intalnire la nivel inalt a dialogului Belgrad-Pristina, mediat de Uniunea Europeana, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Armata rusa sufera pierderi grele in cursul atacurilor "acerbe" continue in regiunea Donetk din estul Ucrainei si pregateste noi atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene, a declarat duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza Reuters, citata de Rador. Fii la curent…

- Sinodul Bisericii Ortodoxe Letone a decis trimiterea unei solicitari catre Patriarhul Kirill al Moscovei și al Intregii Rusii pentru a acorda Bisericii Ortodoxe Letone statutul de autocefalie in raport cu Patriarhia Moscovei, relateaza Baltijas Balss, potrivit Rador. Fii la curent cu cele…

- Un moștenitor s-a nascut in familia imperiala rusa Romanov, pentru prima data, de la revoluția din 1917, scrie Rosbalt, potrivit Rador. Evenimentul extrem de important a fost anuntat de șefa Casei Imperiale Ruse, Marea Ducesa Maria Vladimirovna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…