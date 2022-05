Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 15 mai, de la ora 16.00, susținatorii lui Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 care tocmai a fost condamnat definitiv la inchisoare in dosarul Colectiv, organizeaza un miting de susținere a edilului, in fața Penitenciarului Rahova. Organizatorii au creat un eveniment pe Facebook…

- Fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat, joi, de Curtea de Apel Bucuresti, la patru ani de inchisoare in dosarul Colectiv, in conditiile in care condamnarea in prima instanta a fost de 8 ani si 6 luni de inchisoare.

- Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la patru ani de inchisoare in dosarul Colectiv, iar astazi el s-a predat poliției din Bragadiru, dupa care a fost dus catre Penitenciarul Rahova. Fiul sau, Vlad, a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a declarat la scurt timp de la aflarea sentinței definitive din dosarul Colectiv ca se va preda și ca va fi incarcerat la Penitenciarul Rahova. Edilul a spus ca a fost pregatit pentru orice fel de decizie și ca va continua sa lupte și din spatele gratiilor.…

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, in prezent edil al Sectorului 5, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu tragedia din octombrie 2015 de la clubul Colectiv,…

- Fostul edil al Sectorului 4, actual edil al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat, joi, definitiv, de magistrații CAB la patru ani de inchisoare cu executare pentru abuzul in serviciu de care a fost acuzat de anchetatorii DNA și care a condus catre cea mai mare tragedie postdecembrista.…

- Curtea de Apel Bucuresti ar putea pronunta, marti, sentinta definitiva in dosarul "Colectiv", in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, in legatura cu tragedia in urma careia au decedat…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) urmeaza sa pronunte, vineri, sentinta definitiva in dosarul ''Colectiv'', in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, in legatura cu tragedia in urma careia…