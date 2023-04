Stiri pe aceeasi tema

- Dalai Lama, liderul spiritual al tibetanilor, in varsta de 87 de ani, si-a cerut scuze, luni, dupa ce pe internet a aparut un clip video in care poate fi vazut spunandu-i unui baiat sa-i "suga limba", in timpul unui eveniment public, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dalai Lama a avut o prima reacție dupa scandalul in care a fost implicat. Imaginile in care liderul spiritual i-a cerut unui baiat sa ii "suga limba" au devenit virale și au șocat intreaga lume. Ce spune cel mai important lider spiritual budist despre incidentul petrecut.

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Franța se confrunta marți cu o noua zi de greve și proteste la nivel național, dupa ce unele dintre cele mai grave violențe de strada din ultimii ani au fost inregistrate in ultima saptamana, transmite Reuters.Ministrul de interne Gerald Darmanin a avertizat luni ca exista „un risc foarte serios”…

- Mii de persoane s-au adunat vineri seara in mod spontan, in urma unor apeluri pe retele de socializare, la cateva sute de metri de sediul Adunarii Nationale, Camera inferioara a Parlamentului francez, in Place de la Concorde, la Paris, unde manifestanti au facut un foc, care s-a extins in jur, si unde…

- Fost premier și ministru de Externe, Adrian Nastase, explica faptul ca Japonia are un parteneriat strategic cu Uniunea Europeana inca din anul 2018. In aceste condiții, Nastase se intreaba ce rost avea ”excursia” lui Klaus Iohannis in Japonia pentru a semna o declarație privind un parteneriat strategic.”Tratatul…

- PSRM anunța un protest pentru saptamana viitoare, ziua de luni, 6 martie 2023, in fața Curții Constituționale (CCM), pentru a-și arata in plus nemulțumirea fața de modificarile efectuate, in prima lectura, de catre deputații PAS, potrivit carora, sintagma „limba moldoveneasca” va fi inlocuita cu…

- China depaseste Statele Unite si principalele tari din Occident in 37 dintre cele 44 de domenii ale tehnologiei de varf, arata un raport publicat joi de grupul de reflectie Australian Strategic Policy Institute, citat de The Guardian, noteaza news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri.…