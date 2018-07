Aproximativ 3.000 de persoane s-au strans duminica, 1 iulie, in fața Palatului Cotroceni, pentru a-si exprima nemultumirea fata de presedintele Klaus Iohannis. Protestatarii scandeaza lozinci impotriva șefului statului, folosesc fluiere si vuvuzele, dar au si pancarte cu mesaje precum: “Sunt o papușa faina“, alaturate fotografiei șefului statului. R.D. The post PROTEST la Palatul Cotroceni. Mii de oameni au iesit in strada impotriva lui Iohannis / FOTO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .