Top 10 cele mai bogate formații rock din istoria genului Chiar daca nu se mai bucura de stralucirea de altadata, starurile rock-ului continua sa atraga atenția și admirația a milioane de fani. Pe baza acestei susțineri, au cladit imperii financiare care inca aduc venituri substanțiale, chiar și celor care și-au incheiat activitatea muzicala. Rockul a fost mereu un teren propice pentru succes financiar major, iar unele trupe au reușit sa acumuleze averi impresionante prin vanzari de albume, turnee mondiale, drepturi de autor și alte surse de venit. Sa aruncam o privire asupra celor mai bogate trupe de rock din lume și sumele considerabile pe care le-au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, pe tabloul din galeria Philip Mould din centrul Londrei a fost lipita o bula cu textul: „Uitati-va la cruzimele care au loc in fermele RSPCA”. Este vorba de primul portret oficial al regelui, realizat de artistul Jonathan Yeo, de la incoronare, care a fost dezvelit la Palatul Buckingham…

- Magnatul media Rupert Murdoch s-a casatorit pentru a cincea oara, la varsta de 93 de ani, cu Elena Jukova, o specialista in biologie moleculara, in prezent pensionara, de origine rusa si in varsta de 67 de ani, potrivit unor fotografii aparute in mai multe publicatii, inclusiv in tabloidul The Sun,…

- Oradea va gazdui in premiera duminica, 26 mai, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, de la ora 17:00, meciul de fotbal caritabil al celei mai mari comunitați de creatori de conținut din Romania

- „Inside the NBA”, una dintre cele mai populare emisiuni de sport din Statele Unite ale Americii, ar urma sa dispara in 2025. Timp de 40 de ani, americanii au putut urmari NBA-ul pe TNT, post din portofoliul Warner Bros. Discovery. Conform mai multor surse de peste Ocean, inclusiv CNBC, parteneriatul…

- Patru turnee vor fi organizate in lunile urmatoare la Targu Jiu. Principalul organizator este Florin Mergea Tennis Academy. Academia a aprobat calendarul celor patru evenimente care vor avea loc in perioada aprilie – august. Pe 22 aprilie la Targu Jiu vor fi organizate Campionatele Naționale U 18. Pe…

- Primul trimestru al anului s-a incheiat, iar producatorii de automobile au tras linie pentru a vedea cum s-au descurcat. Volvo are motive de sarbatoare, in contextul in care a avut cea mai buna luna martie din istoria sa. Mai exact, in a treia luna din 2024, suedezii au vandut 78.970 de mașini la nivel…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a publicat pe site-ul președinției o declarație privind proprietatea, veniturile și cheltuielile pentru anul 2023, scrie Novoe Vremia.Potrivit documentului, veniturile președintelui și ale membrilor familiei sale in 2023 s-au ridicat la 12.423.000 de grivne,…

- Uniunea Europeana ar trebui sa preia 90% din veniturile din activele rusesti inghetate in Europa si sa le transfere intr-un fond administrat de UE care finanteaza armamentul pentru Ucraina, a propus marti seful politicii externe al blocului, Josep Borrell, transmite Reuters.