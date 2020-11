Protest la Bucuresti, organizat de Federatia Sindicatelor Libere si Independente Petrol Energie. Ce probleme reclama

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE. Monitorul de Suceava a solicitat mai multe date reprezentanților DNA referitor la acțiunea de la Suceava. Acțiunea este una foarte vasta, cu conexiuni in București și alte patru județe din țara. In total sunt 67 de percheziții. Iata comunicatul DNA:"Procurorii din cadrul Direcției ...

- Sindicalistii FSLI Petrol-Energie vor picheta joi, timp de doua ore, sediul GSP Holding din Voluntari, protestul fiind motivat prin sustinerea drepturilor salariatilor transferati de OMV Petrom la contractorul Grup Servicii Petroliere Offshore (GSPO). "Federatia Sindicatelor Libere si Independente…

- Federatia Sindicatelor Libere si Independente Petrol-Energie (FSLI Petrol-Energie) acuza compania Grup Servicii Petroliere Offshore (GSP Offshore), contractorul OMV Petrom, ca incalca drepturile membrilor sai de sindicat si anunta proteste de strada pentru perioada urmatoare. GSP Offshore…

- Federatia Sindicatelor Libere si Independente Petrol-Energie (FSLI Petrol-Energie) acuza compania Grup Servicii Petroliere Offshore (GSP Offshore), contractorul OMV Petrom, ca incalca drepturile membrilor sai de sindicat si anunta proteste de strada pentru perioada urmatoare. "Federatia Sindicatelor…

- Federatia Sindicatelor Libere si Independente Petrol-Energie (FSLI Petrol-Energie) acuza compania Grup Servicii Petroliere Offshore (GSP Offshore), contractorul OMV Petrom, ca incalca drepturile membrilor sai de sindicat si anunta proteste de strada pentru perioada urmatoare. "Federatia…

- Cei trei suspecti in cazul femeii incendiate pe marginea drumului la Ghimpati au primit mandat de arestare pentru 30 de zile si au fost condusi in arestul IPJ Giurgiu, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, procurorul Ioan Adrian Alexe, potrivit AGERPRES…

- Polițiștii din cadrul B.C.C.O. Alba Iulia – Serviciul de Combatere a Criminalitații Informatice, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- B.T. Sibiu, desfașoara o acțiune pentru combaterea fraudelor informatice, in județele Sibiu, Valcea, Gorj, Dolj și in municipiul București. Sunt in derulare 18 percheziții…

- Procurorii DIICOT – Structura Centrala au dispus, ieri, reținerea a trei inculpați suspectati de comiterea de infractiuni informatice. Anchetatorii sustin ca suspectii au falsificat paginile web ale unor banci din Lituania si Estonia. Cu ajutorul datelor obtinute de la clientii banicilor, inculpatii…