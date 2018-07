Stiri pe aceeasi tema

- Un nou protest in București. Sute de oameni s-au aduant in Piața Victoriei, sambata seara, pentru a cere demisia Guvernului. Protestatarii scandeaza lozinci precum “Justitie, nu coruptie!” și au pancare pe care scrie “PSD = Ciuma rosie”, “Demisia”, “Anul acesta la Bac sper sa pice Guvernul”. Manifestantii…

- Cateva sute de persoane s-au strans din nou sambata seara in Piata Victoriei, manifestandu-si nemultumirea fata de actuala guvernare. Protestatarii scandeaza lozinci precum "Justitie, nu coruptie!". Pe pancartele cu care acestia au venit in fata Guvernului se gasesc mesajele: "Iubirea…

- Aproape 500 de oameni s-au adunat, in aceasta seara, pana in jurul orei 8.30, in Piața Victoriei din Timișoara, pentru a solicita demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea Camerei Deputaților dupa ce acesta a fost condamnat la inchisoare cu executare. Acțiunea a fost organizata pe Facebook, mobilizarea…

- Cateva mii de oameni au protestat, miercuri, in Piata Victoriei din Capitala fata de modificarea codurilor penale. UPDATE 2: Traficul a fost blocat si au avut loc incidente intre jandarmi si manifestanti, dupa ce o parte a acestora au rupt cordonul fortelor de ordine si s-au asezat pe asfalt. Doua persoane…

- Jandarmeria Romana a anuntat ca sase persoane au fost duse la sectia de politie, in urma protestelor din Piata Victoriei . Totodata, au fost date amenzi de peste 9.000 de lei pe durate manifestatiilor care au avut loc sambata seara, in fata Guvernului. “Un numar de sase persoane au fost conduse la sectia…

- Acuzații grave la adresa Ministerului de Interne și al Jandarmeriei Romane. Șeful Institutului de Politici Publice, Adrian Moraru, publica pe pagina sa de Facebook o fotografie cu jandarmi din dispozitivul trimis in Piața Victoriei la mitingul neautorizat impotriva Guvernului PSD-ALDE care purtau…

- Numarul persoanelor care protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei depaseste o mie. Oamenii cer demisia Guvernului si scandeaza ”PSD, ciuma rosie”, ”Hotii!” si ”Demisia!”. Jandarmii i-au incercuit cu garduri pe manifestanti, in mijlocul pietei, astfel ca unii oameni, care nu au putut ajunge in centru,…

- "Am senzatia de multe ori ca ne afundam intr-o gaura de antieuropenism, de diletantism, de populism, din care o sa iesim din ce in ce mai greu", a mai afirmat presedintele. Numarul persoanelor care protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei depaseste o mie. Oamenii cer demisia Guvernului…