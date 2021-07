Cateva sute de persoane protesteaza, sambata, in Piata Universitatii fața de posibilele restrictii pentru persoanele nevaccinate anti-COVID. Protestarii au pancarte inscriptionate cu mesaje precum „Stop vaccinarii fortate”, „Nu vrem domiciliu fortat”, „HoReCa libera”. Acestia striga lozinci precum „Iesiti din case!”, „Jos Guvernul!”, „Libertate!”. Printre manifestanti se numara liderul deputatilor AUR George Simion si senatoarea Diana […] The post Protest in Piata Universitatii, dupa declarațiile lui Barna referitoare la restricții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…