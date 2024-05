Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 28 de ani a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, fiind suspectat ca ar fi condus baut si drogat si ca ar fi produs un accident in care ar fi fost ranita o femeie de 59 de ani, iar apoi ar fi fugit de la locul accidentului, transmite Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Constanta.La…

- Barbatul de 74 de ani care a injunghiat marți seara, 23 aprilie, o femeie pe o strada din Centrul Vechi al Capitalei a fost retinut si, ulterior, arestat preventiv pentru 30 de zile, anunța joi Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.Potrivit procurorilor, atacul a avut loc in jurul orei 17.16, cand…

- O femeie a fost injunghiata de un barbat de 74 de ani, pe care nu il cunoștea, in Centrul Vechi din Bucuresti. Victima a scapat cu viața dupa ce s-a ascuns intr-un magazin. Procurorii sustin ca a fost vorba de un atac la intamplare. „In data de 23.04.2024, in jurul orei 17,16, aflandu-se pe o strada…

- Un agent al unei societați de paza a sesizat luni, prin S.N.U.A.U. 112, faptul ca in incinta unui local din municipiul Bistrița, o persoana provoaca scandal. Ulterior, barbatul in cauza a urcat in apartamentul in care locuiește, in imediata apropiere a localului, unde a continuat sa se manifeste agresiv.…

- La data de 25 martie 2024, polițiștii din Zlatna au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 20 de ani, din Zlatna, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. Acesta a fost depistat, la data de 25 martie 2024, in jurul orei 00,30,…

- Un moldovean a fost reținut pentru 24 de ore si urmeaza sa fie dus in fata unui judecator cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a batut o femeie pana a lasat-o inconstienta in scara unui bloc din Centrul Vechi din București, scrie presa romana .

- Talharia a avut loc pe o strada din Oraștie, in seara zilei de joi. Femeia care mergea pe strada Mureșului din localitate s-a trezit aruncata la pamant, din spate, și i-a fost smulsa geanta, in care avea o suma de 600 de lei și documente. La scurt timp polițiștii l-au identificat pe autorul jafului,…