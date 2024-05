Stiri pe aceeasi tema

- REȚINUT PENTRU 24 DE ORE DE CATRE POLIȚIȘTI Prins in flagrant delict de polițiști in timp ce incerca sa sustraga bunuri dintr-o societate comerciala din municipiul Ramnicu Valcea In fapt, la data de 5 mai a.c., polițiștii au fost sesizați, prin apel SNUAU 112 despre faptul ca, persoane necunoscute ar…

- Cele trei contracte sunt finantate din programul Planul National de Redresare si Rezilienta – Componenta C12 – Sanatate – I2.4 Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, anunta Primaria Ploiesti intr-un comunicat. Unul dintre contractele de furnizare are valoarea…

- Germania va furniza Kievului un sistem de aparare antiaeriana Patriot suplimentar pentru a se apara impotriva “intensificarii atacurilor aeriene ruse impotriva Ucrainei”, a anuntat sambata Ministerul german al Apararii, relateaza AFP si dpa, conform agerpres.ro. “Din cauza cresterii atacurilor aeriene…

- Chirurgia robotica este o forma avansata de chirurgie laparoscopica, in care chirurgul opereaza prin intermediul unui sistem robotic care dispune de foarte multe tehnologii avansate. Astfel, așezat la pupitrul unei console, chirurgul manevreaza un sistem de joystick-uri prin care controleaza mișcarile…

- \„Saptamana aceasta proiectantul ne va preda toate documentatiile legate de indeplinirea etapei de Proiectare (n.r., proiectul pentru aductiunea gazelor in comuna Merei a fost castigat la pachet: proiectare/executie, de aceeasi firma/asociere), pentru ca noi, Primaria Merei, sa demaram procedurile pentru…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu a vorbit sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Tulcea, despre mesajele RO-Alert prin care populația unor localitați tulcene a fost avertizata in cursul nopții de vineri ca exista riscul de cadere a unor obiecte din spațiul aerian. Marcel…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA a lansat un anunt de participare la licitatie privind proiectare, achizitie echipamente si materiale si executie lucrari de realizare sistem de protectie fizica la Cladirea Facilitatilor pentru Situatii de Urgenta aferenta CNE Cernavoda CR 25538Valoarea estimata…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a facut parte din delegația guvernamentala condusa miercuri de premierul Marcel Ciolacu la Uzina Dacia din Mioveni. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca masina sa, ca prim-ministru, din acest moment va fi Dacia Duster, pentru ca, asa…