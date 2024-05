Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi" Radauți se remarca in anul școlar 2023-2024 printr-un bilanț valoros: 21 de elevi calificați la faza naționala a olimpiadelor școlare.Elevii calificați și profesorii sunt urmatorii: Georgiana Solovastru, clasa a XI-a, limba și literatura romana, ...

- Romania se distinge, din nou, prin excelența și inovație in domeniul științei și tehnologiei spațiale. O echipa de 12 elevi de la Colegiul Național de Informatica „Tudor Vianu” a demonstrat acest lucru caștigand Marele Premiu la Concursul Internațional „National Space Society” – NASA Space Settlement…

- Un grup de șase tineri inovatori, inscriși in campania „100 de tineri pentru dezvoltarea Romaniei”, iși va prezenta inovația in cadrul unui workshop organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei (FDVDR) la Simpozionul Internațional „Food you Trust”. Evenimentul…

- Elevii din Timiș au obținut numeroase premii la un concurs de articole, creații literare și creații plastice. Concursul a avut caracter internațional și a fost organizat de Asociația Cultural-Științifica „Pleiadis” din Iași. Azi au fost publicate rezultatele la toate categoriile. Nu mai puțin de 44…

- Elevii claselor a XII a, a X a si a IX a de la Colegiul National ,,Spiru Haret" Tulcea s au adunat astazi, in amfiteatrul Colegiului, pentru a sarbatori Ziua Nationala a Lecturii. La activitate au participat: presedintele Asociatiei Scriitorilor din judetul Tulcea ,,Aegyssus", prof. Mircea Marcel Petcu,…