- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Timis, Alin Nica, si-a lansat, sambata, candidatura pentru un nou mandat la sefia administratiei judetene. De data aceasta, Nica, dat afara din PNL, este sustinut de Forta Dreptei (FD) Timis, care face parte din Alianta Dreapta Unita (ADU) Timis. In discursul susținut…

- Acuzațiile lansate, miercuri dimineața, de Alin Nica, actualul șef al CJ Timiș, de presiuni ale PSD la adresa participanților la o presupusa dezbatere despre regionalizare, programata in paralel cu ședința de guvern, tot la Palatul Administrativ, la o alta sala, au fost aspru condamnate de Alfred Simonis,…

- Mai multi candidati din partea AUR la primariile din judet au explicat ce i-a motivat sa intre in lupta pentru scaunele de primari. Neamțu Marcel, candidat AUR primaria GhiladCei 4 piloni ai AUR care ma definesc, m-au facut sa aleg aceasta candidatura din partea AUR. Din 2006 suntem condusi de un baron…

- Alin Nica, fostul președinte al PNL Timiș, a declarat, miercuri, ca in ședința Biroului Permanent Național al partidului, a „fost o execuție in stil golanesc”. Nica a mai afirmat ca nu este suparat pe PNL, care reprezinta principii și valori, ci pe anumiți oameni și decizii.

- Decizia conducerii nationale PNL are efecte in randul liberalilor din Timis care l-au sustinut pe Alin Nica. Danut Groza, primarul orasului Sannicolau Mare, a anuntat ca pleaca din functia de secretar general al PNL Timis in urma hotararii de la „centru” ca un pesedist sa fie candidat la presedintia…

- Revolta liberalilor crește. Liderul filialei din Timiș, Alin Nica, e hotarat sa nu faca un pas in spate și sa nu-l lase pe social-democratul Alfred Simonis sa candideze la Consiliul Județean din partea coaliției. El a transmis și o amenințare voalata catre conducerea partidului. Nica spune ca daca va…

- Presedintele PNL Timis, Alin Nica, a reactionat dupa ce mai multi primari si viceprimari au filialei pe care o conduce au anuntat ca vor candida in 9 iunie sub sigla PSD. Nica spune ca aceste „permutari in stil golanesc” vor fi sanctionate la alegerile locale si a subliniat ca orice plecare din PNL…

- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu exclude posibilitatea ca PSD Timiș sa susțina candidații PNL, așa cum a sugerat Alin Nica: „Astea-s vise”.„Exclus ca PSD Timiș sa susțina, daca ar fi posibil sau s-ar intampla un asemenea scenariu, doar candidați de la PNL. Exclus asemenea lucru”, spune Sorin…