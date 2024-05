Stiri pe aceeasi tema

- Actualul primar general al Capitalei, Nicusor Dan, sustinut de Alianta Dreapta Unita pentru un nou mandat, se afla pe primul loc la intenția de vot pentru Primaria București cu 43%, conform unui sondaj realizat de IPSOS pentru USR in București. Acesta este urmat de Cristian Popescu Piedone cu 27,6%,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat intr-un interviu la Digi24 ca nu dorește o dezbatere cu candidatul PNL, Sebastian Burduja, pentru ca nu vrea sia il atace pe contracandidatul liberal, dorind o alianța cu PNL in Consiliul General, in cazul in care va caștiga un nou mandat.

- Actualul primar al Capitalei Nicusor Dan se afla pe primul loc in intentiile de vot ale bucurestenilor pentru postul de primar general, cu 38,5 % din optiuni, urmat de Cristian Popescu Piedone – 27,4% si de Gabriela Firea – 21,4%, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Cum arata…

- Actualul primar al Capitalei, Nicusor Dan, se afla pe primul loc in intentiile de vot ale bucurestenilor pentru postul de primar general, cu 38,5 % din optiuni, urmat de Cristian Popescu Piedone - 27,4% si de Gabriela Firea - 21,4%, conform unui sondaj realizat de INSCOP. 10,1% l-ar vota pe Sebastian…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a lansat un nou atac la adresa Primarului Sectorului 1, Cotilde Armand. Intr-o nota de ironie, edilul susține ca s-ar bucura daca ar fi coleg cu aceasta in Consiliul General al Municipiului București (CGMB). In cadrul unei intervenții televizate, Cristian…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, candidat la Primaria Generala a Municipiului București, a vizitat ieri Sectorul 4 al Capitalei, locul de unde spune el a inceput totul - el fiind anterior ales in 2 mandate ca primar al Sectorului 4.

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a venit cu date interne pe care le dețin liberalii pentru alegerile din Capitala și a vorbit despre Cristian Popescu Piedone, care și-a anunțat candidatura la Primaria Generala. Rareș Bogdan il compara pe Cristian Popescu Piedone cu un adevarat meteorit care se…