- In ajunul Zilei Internaționale a Copilului, președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis o scrisoare de raspuns elevilor din Școala Zhijiang din orașul Nanyun, provincia Sichuan, urandu-le sa aiba note bune și transmițand felicitari tuturor copiilor și adolescenților din intreaga țara. „Citind scrisoarea…

- „Copilaria este perioada in care iți dai seama ca lumea este plina de minuni. Așa ca nu te grabi sa crești prea repede.” (Walt Disney) Astfel, pentru a celebra minunatele clipe ale copilariei, Școala Gimnaziala „Teodor Murașanu”, in parteneriat cu Casa de Cultura, a expus la Galeria de Arta Turda lucrari…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) organizeaza in acest weekend, in curtea institutiei, un targ de produse agroalimentare romanesti cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, eveniment organizat cu sprijinul Cooperativei Agricole Caprirom Sud Muntenia. Copiii sunt asteptati la targ…

- Marii pictori romani s-au apropiat cu talent si realism de lumea copilariei, nefiind cu nimic mai prejos in comparatie cu maestrii spanioli de genul lui Bartolome Esteban Murillo (1617-1682). Voi evoca acum, in preajma Zilei Internationale a Copilului/1 iunie, o galerie prestigioasa de nume clasice…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) vine in intampinarea dorinței cumparatorilor de a achiziționa jucarii, cu mult mai multe decat de obicei, in contextul apropiatei sarbatori a Zilei Internaționale a Copilului. Cu acest prilej, pentru ca cei mici sa se bucure cu adevarat de…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) și Cooperativa Caprirom Sud-Muntenia in parteneriat cu Agenția Naționala a Zonei Montane (ANZM) organizeaza in perioada 25 – 27 aprilie 2024, in curtea ministerului, „Targul de Florii”, primul eveniment de promovare a produselor agroalimentare provenite…

- In perioada 1 – 3 martie, a avut loc targul „Poftim din Romania – Martisor de Bucuresti: Gusturi si Mestesuguri Romanesti”, organizat in Piata Sudului de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), in parteneriat cu Primaria Sectorului 4 si Cooperativa Agricola Caprirom Sud Muntenia. Expozantii…