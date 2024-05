Stiri pe aceeasi tema

- In data de 23 mai, a avut loc la sediul Filialei Maramureș a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania – CECCAR, festivitatea de depunere a juramantului de catre noii membri ai filialei care au dobandit titlul de expert contabil in urma promovarii examenului de aptitudini…

- Un grup 9 cetateni romani si membri de familie ai acestora au fost evacuati din Fasia Gaza si au ajuns pe teritoriul Republicii Arabe Egipt, prin punctul de frontiera Rafah, informeaza miercuri, 1 mai, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).Grupul de romani si membri de familie ai acestora au fost preluati…

- Parlamentul a aprobat participarea Armatei Romaniei in operațiunile maritime ale UE și SUA, EUNAVFOR ASPIDES și PROSPERITY GUARDIAN, in contextul deteriorarii securitații in Marea Roșie și Golful Aden.

- REALITATE… Alianța Dreapta Unita (ADU) Vaslui, constituita oficial in urma cu doua saptamani, și-a lansat, duminica, 14 aprilie, candidații pentru alegerile locale de pe 9 iunie. Evenimentul, care a avut loc la Casa de Cultura din municipiul Vaslui, a fost presarat cu mai multe discursuri taioase la…

- Pe 5 aprilie 1994, s a stins din viata Kurt Cobain, cantaret, chitarist si compozitor in formatia de muzica rock Nirvana.Artistul a fost gasit impuscat in cap, in casa lui din Lake Washington, de catre un electrician.In sange i au fost gasite urme de heroina si de Valium.Cobain a lasat un bilet de adio…

- Membri ai USR Constanța au afișat, in timpul Consiliul Local, mesaje impotriva vanzarii terenurilor din Constanța. Consiliul Local Constanța a fost convocat, joi, intr-o ședința ordinara, care se desfașoara fizic, in sala “Remus Opreanu” a Consiliului Județean Constanța. Pe ordinea de zi se afla mai…

- Conducerea Parlamentului a declansat luni procedura pentru numirea a noua noi membri in Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii. CNSAS a informat Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului ca mandatele a noua membri ai conducerii institutiei expira pe 26…

- NATO ar trebui sa excluda posibilitatea trimiterii de trupe in Ucraina, deoarece aceasta decizie amenința inceputul celui de-al treilea razboi mondial. Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a vorbit despre asta, cuvintele sale fiind preluate de RAI News 24. "Cred ca NATO nu ar trebui sa intre…