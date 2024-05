Stiri pe aceeasi tema

- Fetița Zurli, personajul știut de toți copiii de la noi ce a generat milioane de euro in mai bine de 18 ani ca vedeta a Gaștii Zurli, va preda actorie. Dupa demisia sa din cel mai cunoscut teatru privat pentru copii, Fetița Zurli, pe numele sau Veronica Caliman, actrița s-a angajat la o școala de teatru…

- Nunta la ”Neatza, cu Razvan și Dani”. Dupa Dani Oțil, care a facut petrecerea de nunta vara trecuta și Razvan Simion se casatorește cu Daliana, logodnica sa. Matinalul de la ”Neatza” (Antena 1) a pus la punct toate detaliile evenimentului care va avea loc in acesta vara. Invitat la petrecerea de nunta…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca relatia cu Turcia este importanta pentru Uniunea Europeana. „Turcia este un factor relevant in zona, un actor foarte important si cred ca usor-usor trebuie sa inteleaga toata lumea – relatia cu Turcia este importanta pentru Uniunea Europeana si trebuie sa gasim…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor Mircea Fechet a precizat ca dezbaterile privind noul Cod silvic, in comisiile de mediu ale celor doua Camere reunite continua si a reiterat ca „accesul cetatenilor in padure trebuie sa fie liber, nerestrictionat”. „Chiar daca exista riscul ca unii sa mai uite…

- Mihaela Borcea a plecat in America pentru o perioada. Fosta soție a lui Cristi Borcea a dezvaluit intr-un interviu pentru unica.ro care e motivul pentru care a parasit Romania. In varsta de 54 de ani, Mihaela Borcea a fost preocupata in ultimii ani de zile de cei trei copii pe care ii are din mariajul…

- ”As dori sa vorbim si despre PNRR. Cer tuturor ministrilor coordonatori de reforme sa fie pregatiti saptamana viitoare pentru dialogul cu doamna Celine Gauer, responsabilul cu gestionarea PNRR la nivel european. Vom analiza fiecare jalon important din cererea de plata nr. 3, Este un dialog firesc, serios…

- Incepand cu luna ianuarie 2024, a avut loc o creștere a indemnizațiilor pentru invalizi, veterani și vaduve de razboi. Legea care a stabilit aceasta majorare a fost promulgata de Președintele Klaus Iohannis in luna noiembrie a anului precedent. Astfel, incepand din acest an, suma a fost marita cu aproximativ…

- Marius Elisei și iubita lui, Gabriela Elena Bacinica, nu au mai aparut de ceva vreme impreuna astfel ca s-a speculat ca nu mai formeaza un cuplu. Pentru emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, ea a rupt tacerea și a explicat in ce stadiu e relația lor. La inceputul lunii septembrie 2023, Marius…