Protest de amploare al opoziției în Varșovia. Peste un milion de oameni au ieșit în stradă Peste un milion de oameni, potrivit organizatorilor, s-au adunat duminica la un mare mars antiguvernamental, in centrul Varsoviei, la apelul opozitiei, o adevarata demonstratie de forta cu 15 zile inainte de alegerile legislative, relateaza AFP. ”Cand vad aceste sute de mii de fete zambind simt ca vine un moment decisiv in istoria tarii noastre”, a declarat la inceputul marsului Donald Tusk, un fost premier si presedinte al Consiliului European, care a devenit liderul blocului Platforma Civica (PO, centru). Ponad 1 000 000 bialo-czerwonych serc w Warszawie! #MarszMilionaSerc pic.twitter.com/ukYV523lXT… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni s-au adunat duminica la un miting la Varșovia, cu doua saptamani inaintea alegerilor despre care Platforma Civica (PO) spune ca ar putea decide viitorul Poloniei in Uniunea Europeana și al democrației, relateaza Reuters și The Guardian.Sondajele de opinie sugereaza ca formațiunea „Dreptate…

- O amenda record initiala, de 1,06 miliarde de euro, din 2009, pentru astfel de practici, a fost anulata anul trecut de Curtea Generala din Luxemburg, a doua cea mai inalta din Europa. Cu toate acestea, Curtea a fost de acord cu Comisia Europeana ca Intel a exclus ilegal rivalii de pe piata, ceea ce…

- Kremlinul estimeaza vineri ca o crestere a tensiunilor intre Ucraina si aliatii sai din Europa este ”inevitabila”, o reactie fata de disputa in curs dintre Kiev si Polonia cu privire la exportul ucrainean al cerealor la Marea Neagra, relateaza AFP.”Prezicem ca aceste frictiuni intre Varsovia si Kiev…

- Guvernul este acuzat ca agenții sai consulari au emis vize pentru 250.000 de imigranți din Asia și Africa, in schimbul banilor. Oficialii executivului spun ca problema este de fapt minora, scrie site-ul de știri pe teme europene Politico. Cu exact o luna inainte de alegerile generale cruciale din Polonia,…

- Romania este lider de piața in ceea ce privește exportul graului in afara Uniunii Europene, in anul comercial care a inceput la 1 iulie.Romania a livrat in afara spațiului comunitar 1,26 de milioane de tone de grau doar in primele 2 luni ale acestui an comercial, care a inceput la 1 iulie.…

- Documentul, care este primul de acest fel emis de o autoritate locala poloneza, a fost salutat de oficialul guvernamental insarcinat cu supervizarea cererii Poloniei de despagubiri de razboi de pana la 1.300 de miliarde de dolari din partea Germaniei. Acesta a facut apel la alte municipalitați sa faca…

- Rusia este ingrijorata de o țara din Europa de Est!Polonia a devenit principalul instrument al politicii antirusești a SUA, a declarat ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, informeaza RIA NOVOSTI, relateaza Rador. Amenințarile la adresa securitații militare a Rusiei din direcțiile de vest…

- Familiile poloneze vor beneficia de o majorare cu 60% a ajutoarelor pentru creșterea copilului incepand de anul viitor, o masura despre care care coaliția de guvernare conservatoare spera sa ii asigure un nou mandat in fruntea țarii la alegerile parlamentare de toamna aceasta, relateaza Reuters și…