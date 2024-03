U20, România – Italia 0-0/Pavanul din vremea chindiei George Marin Ceea ce ar fi trebuit sa fie o expunere a talentelor tinere din Romania și Italia care sa explodeze in viitoare mari performanțe ale echipelor naționale de seniori s-a transformat intr-un pavan, acel dans lent caracteristic italienilor din vechime, daca privim dinspre tanara squadra azzura, sau intr-o doina, daca privim dinspre tanara parte romana. Sa deslușim aceasta concluzie care poate parea superflua și chiar rautacioasa pentru cine nu a fost la meci sau nu a urmarit partida pe canalul de televiziune al FRF. Italienii, proveniți de la echipe cu nume nu numai in „cizma”, ci și… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

