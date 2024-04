Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Romaniei a fost depașita de echipa Poloniei cu scorul de 7-0 (0-0, 5-0, 2-0), sambata, la Sosnowiec (Polonia), la Campionatul Mondial de hochei pe gheata Under-18, Divizia a II-a, Grupa A

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de echipa Olandei cu scorul de 5-2 (1-2, 1-0, 3-0), joi, la Campionatul Mondial de hochei pe gheata Under-18, Divizia a II-a, Grupa A, de la Sosnowiec (Polonia), potrivit Agerpres.

- Selectionata Romaniei a invins echipa Croatiei cu scorul de 3-2 (0-1, 2-1, 1-0), miercuri, in prima zi a Campionatului Mondial de hochei pe gheata Under-18, Divizia a II-a, Grupa A, de la Sosnowiec (Polonia), potrivit Agerpres.

- Selectionata Romaniei a invins echipa Olandei cu scorul de 3-2 (13-25, 25-22, 25-23, 20-25, 15-12), duminica, la Tallinn (Estonia), in Grupa C din faza a doua a preliminariilor Campionatului European de volei masculin Under-20 din 2024. Dupa esecuri fara drept de apel in fata Estoniei (0-3) si Ucrainei…

- Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa A se va disputa in perioada 28 aprilie – 4 mai, in Italia, acolo unde va fi prezenta si nationala Romaniei. Meciurile tricolorilor vor fi transmise in AntenaPLAY.

- Nationala feminina de hochei pe gheata a Romaniei a invins greu echipa Lituaniei, cu scorul de 4-3 (1-1, 0-1, 3-1), joi, la Zagreb, la Campionatul Mondial 2024, Divizia a III-a, Grupa A, potrivit Agerpres. Tricolorele au obtinut a treia victorie in tot atatea meciuri, dupa 7-0 cu Serbia si 4-2 cu…

- In perioada 15 – 30 martie, Shopping City Deva invita pasionații de fotbal sa admire expoziția „Tricouri de Legenda ale Fotbalului Romanesc”, organizata in parteneriat cu Romanian Football Legends. Evenimentul se desfașoara in puncte diferite ale centrului comercial, iar intrarea este gratuita, intre…

- Nationala feminina de hochei pe gheata a Romaniei a surclasat echipa Serbiei cu scorul de 7-0 (3-0, 2-0, 2-0), luni, la Zagreb, in meciul sau de debut la Campionatul Mondial 2024, Divizia a III-a, Grupa A, potrivit Agerpres. Golurile au fost marcate de Julia Bende (08:44), Edit Szekeres (08:55, 33:44),…