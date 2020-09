Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a explicat ca meciurile cu spectatori nu se pot organiza in siguranța din cauza galeriilor, asta pentru ca aceștia cu siguranța vor sta inghesuiți și nu vor purta masca. Totuși, Orban a lasat o portița deschisa și a spus ca in cazul in care intr-o localitate nu vor exista…

- Reprezentantii barurilor și teraselor din Romania au decis sa organizeze un protest fara precedent, impotriva masurilor luate de Guvern in perioada pademiei, si care au dus la inchiderea mai multor afaceri de profil din țara. Astfel, miercuri, 19 august, intre orele 17.00 și 18.00, reprezentanții HORECA…

- PMP solicita tuturor factorilor responsabili sa colaboreze pentru a asigura conditii "optime" desfasurarii procesului de educatie, intr-un mediu nediscriminatoriu si ferit de riscuri de imbolnavire, relateaza Agerpres.Citește și: Un nou mister in privința virusului Sars-Cov-2: sursa ar putea…

- Iosefina Pascal, asistenta europarlamentarului PSD Maria Grapini, activa propagandista anti-DNA, si, mai recent, sustinatoare a mai multor teorii ale conspiratiei, este unul dintre organizatorii protestului de ieri seara din Piata Victoriei fata de „dictatura sanitara” impusa de Guvern propriilor cetateni.

- Legea carantinei si izolarii, care a generat atatea dispute politice in Parlament, e contesta si in strada. Cateva sute de oameni s-au strans in Piata Victoriei din Capitala, desi in timpul starii de alerta sunt interzise astfel de manifestatii.

- Protest in Piața Victoriei fața de restricțiile impuse de Guvern. Aproximativ 200 – 300 de oameni au ieșit in Piața Victoriei fara maști de protecție, manifestand impotriva legii carantinarii și izolarii. Oamenii striga ”Jos dictatura!”. Manifestația impotriva legii carantinarii și izolarii a inceput…

- Mai mulți parinți din tara cer autoritaților sa gaseasca o soluție in privința familiilor cu copii de varsta preșcolara, in vederea faptului ca de aproape trei luni gradinițele din Republica Moldova sunt inchise.

- CHIȘINAU, 16 iun - Sputnik. Chișinaul se sufoca in fiecare zi din cauza numarului tot mai mare de automobile. Se intampla datorita unei planificari urbane dintr-o perioada in care nu existau atat de multe mașini personale. Potrivit Registrului de Stat al Transporturilor al Agenției Servicii…