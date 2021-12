Stiri pe aceeasi tema

- Aproape doua treimi din populația Germaniei ar susține obligativitatea vaccinarii impotriva coronavirusului – o propunere care va ajunge in curand in fața parlamentarilor germani – potrivit unui sondaj publicat duminica, transmite dpa . Rezultatele au aratat ca 63% dintre respondenți susțin obligativitatea…

- In Kosovo, autoritațile sanitare incearca o noua modalitate pentru a-i convinge pe cetațeni sa se vaccineze impotriva Covid-19: administrarea vaccinului dupa rugaciunile din moschee, transmite Euronews. Imamii s-au alaturat autoritaților și le-au cerut credincioșilor sa se vaccineze. In acest sens,…

- Politicienii germani discuta despre posibilitatea introducerii obligativitații vaccinarii anti-Covid a populatiei. Discuțiile au loc in contextul in care Germania se confrunta cu o creștere alarmanta a numarului de cazuri de infectari Covid-19. Cativa membri ai blocului conservator al cancelarului Angela…

- Letonia a declarat stare de urgenta sanitara pentru trei luni din cauza numarului mare de imbolnaviri cu coronavirus. Numarul zilnic al infectarilor a depasit deja pragul de 1.000 in aceasta tara cu 1,9 milioane de locuitori. Grav este ca rata de vaccinare anti-Covid in Letonia ramane una dintre cele…

- Polonia va trimite o misiune medicala in Romania, tinand cont de situatia foarte dificila din aceasta tara, a anuntat premierul Mateusz Morawiecki, informeaza luni thenews.pl. ”Ca urmare a situatiei extrem de dificile din Romania cauzate de COVID-19, am decis sa trimitem o misiune medicala in Romania”,…

- Fostul presedinte al Statelor Unite ale Americii, Bill Clinton, in varsta de 75 de ani, a fost internat in spital, intr-o secție de terapie intensiva. Clinton primește tratament pentru o infectie identificata in sange. Problema medicala nu are legatura cu Covid, potrivit informațiilor furnizate de purtatorul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a suspendat procesul de aprobare pentru vaccinul rusesc anti-COVID-19, Sputnik V. Un oficial regional al OMS a declarat ca procesul de fabricatie al serului nu a indeplinit standardele necesare, informeaza Mediafax. OMS a declarat ca a intarziat aprobarea…

- Actorul american Chris Rock, cunoscut din filme ca „Spiral” si „The Longest Yard”, a fost diagnosticat cu Covid-19. Chris Rock a scris duminica pe Twitter ca are Covid-19: „Credeti-ma, nu vreti asa ceva. Vaccinati-va”. Actorul in varsta de 56 de ani a declarat in luna mai, in emisiunea lui Jimmy Fallon,…