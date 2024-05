Aurora boreală în România! Fenomenul este extrem de rar Aurora boreala in Romania Fenomenul a fost anunțat de Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica (NOAA) din SUA. Aceasta a emis vineri, pentru prima oara dupa aproximativ 20 de ani, o avertizare de furtuna geomagnetica rara, de nivel 4 – cel mai mare fiind 5 – care poate afecta retelele electrice si satelitii de comunicatii. Ulterior, a fost reclasificata la nivelul G5. Rezultatul acestui fenomen a fost o mai mare vizibilitate a aurorei boreale in zone din emisfera nordica in care in mod obisnuit nu putea fi observata, inclusiv in Romania, Marea Britanie, in Franta si SUA. ”„Acesta este intr-adevar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cerul Romaniei a fost luminat vineri noaptea de aurora boreala, in mai multe regiuni fiind surprinse imagini impresionante cu cerul roșiatic. Și la Dej, cerul a fost la miezul nopții inundat de lumina provocata de aurora boreala, aceasta fiind vizibila mai ales in zonele mai puțin afectate de iluminatul…

- La noua luni dupa incendiile care au devastat Rodos, autoritațile elene au lansat primele vacanțe „gratuite” pentru mii de turiști care au fost forțați sa fuga de pe insula greceasca, relateaza The Guardian.Incepand din aceasta saptamana, pana la 25.000 de turiști afectați vor fi eligibili pentru compensații,…

- Inteligența artificiala care depașește orice om de pe Pamant ar putea exista incepand de anul urmator, potrivit lui Elon Musk, care a avertizat insa ca energia și puterea de calcul necesare pentru atingerea acestui obiectiv ar putea depași capacitațile din prezent ale sectorului AI, relateaza The Guardian.

- NASA investigheaza o bucata destul de mare de metal despre care se crede ca este o ramașița a unei baterii eliminate de Stația Spațiala Internaționala pe Pamant dupa ce aceasta a cazut pe o casa din Florida, distrugandu-i acoperișul și trecand prin podelele celor doua etaje, relateaza The Guardian.

- Alpiniștii care doresc sa iși intreaca limitele și sa escaladeze cel mai inalt punct de pe Pamant vor fi nevoiți sa respecte o noua regula, impusa de autoritați, informeaza The Guardian, potrivit adevarul.ro .

- O cometa de trei ori mai mare decat Muntele Everest va fi vizibila pe cer in urmatoarele saptamani. Este un eveniment rar, deoarece 12P/Pons-Brooks, așa cum o numesc oamenii de știința, iși incheie orbita o data la 71,3 ani. A fost vazuta ultima oara in 1954 și iși va face o noua apariție abia in 2095.…

- Astronomii au observat o planeta indepartata care ar putea fi acoperita in intregime de un ocean de apa adanca, in cadrul unor descoperiri care fac sa avanseze cautarea unor conditii de locuire dincolo de Pamant, scrie The Guardian.

- Unite, unul dintre cele mai mari sindicate din Marea Britanie, a declarat ca, desi ofertele prezentate de Ford pentru personalul salariat si manageri au fost respinse cu peste 90% de catre ambele tipuri de angajati, compania a refuzat pana acum sa vina la masa negocierilor. Sindicatul a avertizat Ford…