Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura totala pentru Simona Halep! Visul romancei a fost spulberat de un om-cheie din sportul mondial.Simona Halep si-a dovedit nevinovatia in cazul de dopaj, dar nu e de ajuns pentru toata lumea.Vezi AICI anuntul dureros pe care tocmai l-a primit Simona Halep...

- Lovitura totala pentru Simona Halep! Anuntul care tocmai a devenit public o afecteaza mult pe jucatoarea noastra.Dupa ce si-a dovedit nevinovatia la TAS, Simona Halep si-a stabilit un obiectiv important.Vezi AICI lovitura incasata de catre Simona Halep...

- Lovitura totala pentru Simona Halep! Dezvaluiri dureroase despre romanca dupa ce a revenit in circuit.Simona Halep tocmai a ratat doua turnee importante din cauza problemelor avute cu o accidentare.Vezi AICI lovitura totala primita de catre Simona Halep...

- Lovitura totala pentru Simona Halep! Visul romancei este spulberat dupa ultimele amanunte care au iesit la iveala.Simona Halep are un obiectiv urias in 2024, dupa ce a revenit in circuitul mondial WTA.Vezi AICI dezvaluirea dureroasa care o pune la pamant pe Simona Halep...

- Simona Halep a dat lovitura carierei! Romanca urmeaza sa faca echipa alaturi de legendarul Novak Djokovic.Dupa ce si-a dovedit nevinovatia la TAS, Simona Halep a trecut la un alt nivel.Vezi AICI contractul urias semnat de Simona Halep care o duce la cel mai inalt nivel...

- Lovitura totala pentru Simona Halep. Americanii ii spulbera visul romancei. Totul s-a aflat inaintea turneului.Simona Halep a castigat meciul carierei la TAS, dupa ce si-a dovedit nevinovatia in cazul de dopaj.Vezi AICI dezvaluirea dureroasa care ii spulbera visul Simonei Halep...

- Nedreptate uriasa pentru Simona Halep! Decizia scandaloasa care a blocat-o pe campioana noastra. Ies la iveala detalii incredibile despre Simona Halep dupa ce sportivei naostre i s-a redus drastic suspendarea pentru dopaj.Vezi AICI nedreptatea uriasa la care a fost supusa Simona Halep...…

- Vestea momentului pentru Simona Halep! S-a aflat ce se va intampla cu sportiva noastra daca Ion Tiriac a avut dreptate. Simona Halep a mers la TAS pentru a-si sustine nevinovatia si pentru a scapa de cei 4 ani de suspendare.Vezi AICI cum ar putea scapa de suspendare Simona Halep dupa acuzatiile…